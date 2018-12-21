تشاوش أوغلو: تأجيل عملية شرق الفرات ليس تخلياً عن مواجهة "ي ب ك"

قال وزير الخارجية التركي، مولود تشاووش أوغلو، الجمعة، إن تأجيل بلاده شن عملية عسكرية شرق الفرات، شمالي سوريا، لا يعني التخلي عن مواجهة منظمة "ي ب ك" الإرهابية.

جاء ذلك في تصريحات لقناة "TRT Haber" التركية (رسمية)، على هامش زيارة يجريها إلى مالطا.

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أن تأجيل العملية "أمر منطقي".

وأوضح أن القرار اتخذ لتجنب حدوث اضطراب أثناء انسحاب القوات الأمريكية من المنطقة.

ولفت الوزير التركي، إلى أن ذلك "لا يعني أننا نتخلى عن إصرارنا أو عن العمليات التي سننفذها لاحقًا ضد ي ب ك".

كما شدد على ضرورة التنسيق بين أنقرة وواشنطن بشأن عملية انسحاب الأخيرة من سوريا.

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قرار بلاده التريث في إطلاق عملية شرق الفرات، على خلفية الموقف الأمريكي الأخير.

وأوضح أردوغان: "مكالمتي الهاتفية مع (الرئيس الأمريكي دونالد) ترامب، واتصالات أجهزتنا الدبلوماسية والأمنية، فضلا عن التصريحات الأمريكية الأخيرة، دفعتنا إلى التريث لفترة، لكنها بالتأكيد لن تكون فترة مفتوحة".

وقال إن تركيا ستطلق، خلال الأشهر المقبلة، عملية في سوريا للقضاء على بقايا "بي كا كا/ب ي د"، و"داعش" الإرهابيين.

ومساء الأربعاء، أعلن ترامب بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

وأشارت وسائل إعلام محلية أن القرار اتخذ بعد اتصال هاتفي، الأسبوع الماضي، بين ترامب وأردوغان، عقب إعلان أنقرة عزمها شن العملية العسكرية.