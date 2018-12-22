أردوغان: نتشارك في مائدتنا مع ملايين الناس في حين تعاملهم الدول الثرية كوباء

جدد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، السبت، تأكيده على وقوف بلاده إلى جانب الحق في كل أصقاع الأرض.

جاء ذلك في كلمة له خلال الاجتماع الثالث للجمعية العامة لوقف شباب تركيا في إسطنبول.

وقال أردوغان إن "جميع من تتعرض أرواحهم وممتلكاتهم لتهديدات أو يقعون في مأزق في منطقتنا أو خارجها، يوجهون أنظارهم صوب تركيا، بغض النظر عن دينهم ولغتهم ومذهبهم".

وأضاف: "في الوقت الذي يتعامل فيه أكثر دول العالم ثراءً مع اللاجئين كوباء، نحن نشارك في مائدتنا مع الملايين من الناس".

وأكد أن بلاده تسعى جاهدة لحماية المظلومين والأبرياء أينما كانوا وفي كل وقت.