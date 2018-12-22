تشاووش أوغلو يبحث مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي سبل تعزيز العلاقات الثنائية

بحث وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، السبت، مع رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين، في العاصمة طرابلس.

وذكرت مصادر صحفية، أن وزير الخارجية الليبي محمد الطاهر سيالة، استقبل نظيره التركي تشاووش أوغلو، الذي يجري زيارة رسمية إلى طرابلس.

وعقب ذلك التقى تشاووش أوغلو بالمشري، قبل أن يستقبله رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الليبية، فائز السراج.

وفي تغريدة عبر حسابه على تويتر، قال الوزير التركي: "تركز اجتماعنا مع المشري على سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين".

وأضاف تشاووش أوغلو : "عبّرنا عن تطلعات الشركات التركية وشجّعنا عودتها إلى ليبيا".