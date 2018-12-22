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فؤاد أوقطاي: نحن الآن في موقع الهجوم على الإرهابيين وليس العكس

ديلي صباح ووكالات
اسطنبول
فؤاد أوقطاي: نحن الآن في موقع الهجوم على الإرهابيين وليس العكس

قال فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، إن بلاده باتت في موقع الهجوم على الإرهابيين، وليس الدفاع.

جاء ذلك في كلمة له باسم الحكومة أمام البرلمان، فجر السبت، في جلسة لمناقشة موازنة 2019.

وأشار أوقطاي أن تركيا غيرت إستراتيجيتها في مكافحة الإرهاب بصورة جذرية، فباتت تتصدى للتهديدات من منبعها، وليس ضمن حدودها.

كما أكد العزم على المضي في الكفاح حتى القضاء على آخر إرهابي يشكل تهديدًا، سواء من منظمة "غولن" أو "بي كا كا" أو "داعش".

وشدد أوقطاي أن بلاده لن تسمح إطلاقًا بتشكيل حزام إرهابي على حدودها، وأنها إلى جانب ذلك حريصة على أمن واستقرار المنطقة ووحدة أراضي جيرانها.

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