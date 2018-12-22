قليتشدار أوغلو: واجبنا الوقوف ضد الاضطهاد في العالم الإسلامي

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليتشدار أوغلو، السبت، إن "من واجبنا الوقوف ضد الاضطهاد والمعاناة التي يعيشها المسلمون في العالم الإسلامي".

جاء ذلك خلال مشاركته في افتتاح متحف الآثار الإسلامية في مدينة "جات" التابعة لولاية أرضروم شرقي تركيا.

وأضاف قليتشدار أوغلو أن "الدماء تسيل من العالم الإسلامي، في كل من اليمن وسوريا، ومن واجب تركيا عدم السكوت عمّا يتعرض له الأطفال في هذه المنطقة".

وتابع قائلا: "العالم الإسلامي يعيش أسوأ حالاته؛ فاليمن ينزف دما، وهناك 400 ألف سوري تم قتلهم، و6.5 ملايين مواطن سوري تم تهجيرهم من بلادهم".

وأكد قليتشدار أوغلو أنه "من واجبنا الوقوف ضد هذا الاضطهاد؛ فلا يجب علينا الصمت حيال معاناة المسلمين والأطفال في العالم".