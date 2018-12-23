أردوغان وترامب يعلنان في تغريدات متبادلة مكالمة مثمرة ويتفقان على زيادة التنسيق

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الأحد، أنه اتفق مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب حول زيادة التنسيق في العديد من القضايا، بينها المستجدات في سوريا، في اتصال هاتفي مثمر أجراه الزعيمان اليوم.

وقال أردوغان، في تغريدة على تويتر، أشار فيها إلى الحساب الخاص بترامب على موقع التواصل الاجتماعي: "أجريت مكالمة هاتفية مثمرة مع ترامب. توافقنا فيها على تعزيز التنسيق بين بلدينا في العديد من القضايا بدءاً من العلاقات التجارية وصولاً إلى المستجدات في سوريا".

وأعلن الرئيس الأمريكي في وقت سابق أنه أجرى اتصالاً هاتفياً "مطولاً ومثمراً" مع نظيره التركي، ناقش قرار سحب القوات الأمريكية من سوريا.

وقال ترامب، في تغريدة على تويتر، أشار بدوره فيها إلى الحساب الخاص بأردوغان على موقع التواصل الاجتماعي: "تناقشنا حول داعش، وانخراطنا المتبادل في سوريا، وعملية سحب القوات الأمريكية بصورة بطيئة وعالية التنسيق من المنطقة".

وأعلن الرئيس الأمريكي، الأربعاء، رسمياً، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني.

وأكد ترامب، مرارا، أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".