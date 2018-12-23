قليجدار أوغلو: وضع تركيا الحالي يمكنها من إدارة منطقة الشرق الأوسط

قال زعيم حزب الشعب الجمهوري المعارض، كمال قليجدار أوغلو، الأحد، إن تركيا في وضع يمكنها من إدارة منطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وأضاف في كلمة ألقاها خلال مشاركته في فعالية مدنية بولاية أرضروم شرقي البلاد، أن تركيا هي البلد الذي سيحمل السلام إلى الشرق الأوسط.

وتابع: "السلام في الشرق الأوسط لن يتحقق على يد أمريكا أو روسيا، بل تركيا هي الدولة التي من شأنها أن تحقق السلام في المنطقة، وهي البلد الوحيد القادر على وقف إراقة الدماء هناك.

وأشار على أن الأتراك الخروج من الفهم الحزبي الكلاسيكي، والتعاون من أجل مستقبل تركيا والمنطقة، وعدم ممارسة سياسة تستند إلى خلفيات الهوية والمعتقد الديني أو أسلوب الحياة.

كما لفت إلى أن مليون و800 ألف شخص في تركيا يعملون بأقل من الحد الأدنى للأجور، بعيدين عن السياسة، والتنمية، والتطور، وهمهم الأول والأخير توفير كفاف يومهم.

وأكّد قليجدار أوغلو على أن الأفكار المختلفة تعكس ثراء المجتمع والحياة السياسية، مشددًا على ضرورة الجلوس إلى طاولة واحدة وبناء حوار بين الأطراف السياسية.

كما شدد زعيم المعارضة التركية على أن السياسة هي فن خدمة الشعب، وعلى أنها ساحة للتفاني، وأن على السياسي أن يقيَّم من قبل الشعب، لأنه لا يصرف من جيبه بل من جيوب أبناء الشعب.