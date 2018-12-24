قال وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو، إن السمة المشتركة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي ومنظمة "بي كا كا" الإرهابية، هي قتل الأطفال.

جاء ذلك خلال كلمة ألقاها تشاوش أوغلو في مؤتمر صحفي عقده مع نظيره التونسي خميس الجهيناوي، بالعاصمة "تونس".

وأضاف تشاوش أوغلو، أن بنيامين نتنياهو، مستاء في الآونة الأخيرة، لإحساسه بالفشل في تقسيم الأراضي السورية، وأن ذلك سببه تعاطفه الشديد مع "بي كا كا" الإرهابية

وتابع "عندما فشلت خططتهم بدأ بالاستياء، ولاحظوا أن نتنياهو بدأ في الفترة الأخيرة باستخدام اسم إخوتنا الأكراد كأداة للتهجّم على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان".

وشدد تشاوش أوغلو، على أن تركيا تدرك جيدا أن إسرائيل تحاول تقسيم المنطقة، بما في ذلك العراق، عبر منظمة "بي كا كا" الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا عازمة على القضاء على كافة التنظيمات الإرهابية وإيديولوجياتها، مثل تنظيمات "داعش"، و"بي كا كا"، و"فتح الله غولن".

وأردف "نحن لا نفرق بين التنظيمات الإرهابية، على أساس هذا إرهابي جيد، وهذا إرهابي سيء، فكلهم إرهابيون، وهم في هدفنا وينبغي القضاء عليهم".

وتابع "تركيا لوحدها تمكنت من القضاء على 4 آلاف إرهابي، فتمكن العسكريون الأتراك من قتل أكثر من ثلاثة آلاف إرهابي داعشي في سوريا، ونحو ألف آخرين في العراق".