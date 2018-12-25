أردوغان عن قرار الانسحاب الأمريكي من سوريا: واشنطن قامت بما يقع على عاتقها

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إن واشنطن قامت بما يقع على عاتقها بإعلانها الانسحاب من سوريا.

جاء ذلك في تصريح أدلى به للصحفيين، الاثنين، عقب اجتماعه مع الكتلة النيابية لحزب "العدالة والتنمية" الحاكم في العاصمة أنقرة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان التحالف الدولي لمحاربة "داعش" سينسحب من سوريا، أم أن الولايات المتحدة وحدها هي التي ستنسحب، قال أردوغان "إن أمريكا قامت بما يقع على عاتقها، وأعلنت عن ذلك".

وتابع: "أما ماكرون، فتصريحه مختلف، ولذلك نحن الآن ننظر إلى تصريح السيد ترامب".

وأضاف أردوغان أن تركيا ستواصل التعاون مع ترامب، خلال هذه المرحلة.

وأعلن ترامب، الأربعاء، بدء انسحاب قوات بلاده من سوريا، دون تحديد جدول زمني، مؤكداً أنّ القرار يأتي "بعد أن تم القضاء على تنظيم داعش في سوريا بشكل كبير".

فيما أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الأحد، عن "أسفه" لقرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب، سحب قوات بلاده من سوريا.

على صعيد آخر، أعلن الرئيس التركي عن زيارة وفد من بلاده إلى موسكو قريباً جداً، يمهد للقاء مرتقب يجمعه مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأوضح: "اليوم أو غداً سيتوجه وفد حكومي إلى موسكو، ووفقاً لتطورات الزيارة، سيكون لدي فيما بعد لقاء مع السيد بوتين"، مشيرًا أن لقاءه مع بوتين سيكون بشكل مباشر على الأرجح.

وأشاد أردوغان بعمليات القوات التركية في محاربة الإرهاب والتنسيق العالي فيما بينها، مؤكداً أن بلاده ستواصل محاربة التنظيمات الإرهابية بحزم، ودون هوادة.