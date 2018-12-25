البرلمان التركي يصادق على تمديد بقاء قوات بلاده لعامين بأفغانستان

صادق البرلمان التركي، اليوم الثلاثاء، على تمديد بقاء قوات من الجيش التركي لعامين إضافيين بأفغانستان في إطار مهمة "الدعم الحازم" التي يقودها حلف شمال الأطلسي (ناتو)

وتشارك تركيا منذ 14 عاما بشكل فعّال في قوات المساعدة الدولية في إرساء الأمن بأفغانستان "إيساف"، التي بدأت مهامها بتاريخ 16 كانون الثاني/ يناير عام 2002.

وتحولت مهام القوات التركية اعتباراً من 1 كانون الثاني/ يناير2015، إلى "مهمة الدعم الحازم" بقرار من "الناتو" حيث يقدم الحلف المشورة والمساعدة والتدريب للقوات الأمنية الأفغانية لتتحمل مسؤولية توفير الأمن بشكل كامل في البلاد.