تركيا تدعو منظمة التعاون الإسلامي للانعقاد لبحث الأزمة اليمنية

دعت أنقرة منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع لبحث الأزمة اليمنية في العاشر من يناير/كانون ثاني المقبل، وفق ما أعلن وزير الخارجية التركية مولود تشاووش أوغلو، الثلاثاء.

وقال تشاووش أوغلو خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة لتقييم السياسات الخارجية التركية في 2018: "نفكر بعقد الاجتماع في يناير المقبل في إسطنبول".

وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن الحرب الداخلية في اليمن دخلت عامها الخامس.

وأضاف: "أقولها بكل وضوح، إن السياسات الخاطئة لدول الخليج والخطوات الخاطئة منذ البداية وجر تلك الخطوات الخاطئة إلى أبعاد مختلفة، أدّت مع الأسف إلى وفاة عدد كبير من الأطفال والنساء جراء الجوع والأمراض".

ولفت إلى أن تركيا تبذل جهوداً من أجل التوصل إلى حل سياسي في اليمن.

وأردف: "مثلما دعمنا جهود المجتمع الدولي، الآن نوجه الدعوة إلى منظمة التعاون الإسلامي لعقد اجتماع مجموعة الاتصال من أجل اليمن".

ومنذ نحو أربعة أعوام، تشهد اليمن حربًا عنيفة بين القوات الحكومية، المسنودة بقوات التحالف العربي بقيادة السعودية، ومسلحي جماعة "الحوثي" المدعومة إيرانيا.

وخلفت الحرب أوضاعًا إنسانية وصحية صعبة، أدّت إلى تفشي الأوبئة وإغلاق عدد كبير من المرافق الصحية في البلاد التي تعد من أفقر دول العالم.