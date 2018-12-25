تركيا تدين التفجير الإرهابي في تلعفر العراقية

نددت وزارة الخارجية التركية بالهجوم الإرهابي الذي وقع في قضاء تلعفر التابع لمدينة الموصل العراقية.

وقالت الخارجية في بيان الثلاثاء، "تلقينا بحزن بالغ نبأ سقوط قتلى وجرحى جراء التفجير الذي وقع في تلعفر".

وأضافت "ندين بشدة هذا الهجوم الإرهابي الشنيع، ونتقدم بالتعازي للشعب العراقي الشقيق، ونخص بالذكر أبناء جلدتنا التركمان في تلعفر، ونتمنى الشفاء العاجل للجرحى".

وشدد البيان على أن تركيا ستواصل دعم جهود العراق في مكافحة الإرهاب، ومساعيه لتحقيق الاستقرار والسلام الدائم في البلاد.

والثلاثاء، شهدت مدينة تلعفر ذات الغالبية التركمانية، تفجير سيارة مفخخة خلفت قتيلين اثنين و13 جريحا.