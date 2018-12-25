وزير الخارجية التركي: باستطاعة تركيا القضاء على داعش بمفردها

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن لدى تركيا القوة للقضاء على تنظيم "داعش" الإرهابي، في سوريا بمفردها.

جاء ذلك خلال اجتماع بالعاصمة أنقرة، الثلاثاء، لتقييم السياسات الخارجية التركية في 2018.

ولفت تشاووش أوغلو، إلى أن تركيا أبلغت الولايات المتحدة بضرورة ألّا يخدم انسحابها من سوريا أجندة منظمة "ب ي د/ ي ب ك" الانفصالية.

وأوضح أن تركيا اتفقت مع واشنطن على إكمال بنود خارطة طريق منبج قبل انسحاب الولايات المتحدة من سوريا.

وعن الوجود العسكري الفرنسي، أضاف تشاووش أوغلو أنه إذا بقيت فرنسا في سوريا بهدف حماية تنظيم "ي ب ك"، فإن ذلك لن يفيدها ولن يفيد التنظيم.