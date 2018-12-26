الخارجية الروسية: نقوم بتنسيق سياساتنا في سوريا مع تركيا

صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن روسيا تنسق مع تركيا عملياتها في سوريا.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن المتحدثة ، ماريا زاخاروفا، قولها خلال مؤتمر صحفي عقدته في العاصمة موسكو إن "الكرملين يتابع عن كثب آخر التطورات في سوريا، عقب قرار واشنطن الانسحاب".

ومشددة على أهمية قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا، أضافت: "نحن نتابع عن كثب التطورات عقب القرار الذي سيساهم في حل الأزمة السورية".

ومستدركة: "غير أننا لم نفهم بشكل كامل جميع الأسباب الكامنة وراءه والجدول الزمني لانسحاب القوات الأمريكية".

وبخصوص العملية العسكرية التركية المرتقبة ضد تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، شرق الفرات، قالت زاخاروفا: "نحن ننسق عن كثب مع تركيا فيما يتعلق بأنشطة السياسة الخارجية، وعمليات مكافحة الإرهاب في سوريا".

ولفتت إلى أن التقارير الإعلامية تفيد بأن انسحاب القوات البرية الأمريكية من منطقة "التنف" (جنوبي سوريا) يمكن تنفيذه في غضون شهرين إلى ثلاثة أشهر.

كما أعلنت زاخاروفا أن اجتماعاً حول بذل مزيد من الجهود لأجل السلام في سوريا، والذي سيكون على شاكلة اجتماعات أستانا، سيعقد في موسكو "في أقرب وقت".