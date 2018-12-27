اختبار ناجح لقنبلة تركية قادرة على اختراق جدار مقوى بالفولاذ

نجحت تركيا في اختبار قنبلة بوزن طن مخصصة للأغراض العامة، عبر البنية التحتية للاختبارات الديناميكية (هابراس)، وهي عبارة عن خط اختبار مزدوج للرؤوس الحربية يعمل بنظام السكك الحديدية، ويعد الأطول من نوعه في أوروبا.

وخلال الاختبار الذي حضره وزير الصناعة والتكنولوجيا التركي مصطفى ورانك، تمكنت القنبلة (MK-84) البالغ وزنها طنا، من تجاوز سرعة الصوت واختراق الهدف المتمثل بجدار إسمنتي مقوى بالفولاذ.

وأشار بيان لوزارة الصناعة والتكنولوجيا التركية، الخميس، إلى أن بناء منظومة "هابراس" بدأ في حزيران/ يونيو 2017 من قبل معهد "توبيتاك" لأبحاث وتطوير الصناعات الدفاعية التركي.

ووفقا للبيان، فإن "هابراس" مخصصة لإجراء اختبارات النشاط الديناميكي لأنظمة الأسلحة المطورة وطنيا.

وجرى افتتاح المنظومة بولاية "قونية" وسط البلاد، اعتبارا من 31 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بحضور الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأكّد البيان أن طول خط الاختبار الحديدي المزدوج يبلغ 2000 متر ويعد الأطول في أوروبا.

ولفت إلى أن القنبلة (MK-84) نجحت في تجاوز الخط بسرعة بلغت 1850 كيلومترا في الساعة لتخترق الجدار الإسمنتي المقوى بالفولاذ بسماكة متر واحد.

وأعلن الوزير ورانك عبر حسابه في موقع "تويتر" نجاح الاختبار، مبينا أن هذا الأمر يعد لحظة تاريخية ونجاحا مهما للصناعات الدفاعية التركية.