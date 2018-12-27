جليك: بولتون سيزور تركيا مطلع 2019

قال متحدث حزب العدالة والتنمية التركي، عمر جليك، إن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون، سيزور تركيا مطلع العام المقبل.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده جليك، في مقر حزب العدالة والتنمية (الحاكم) بالعاصمة أنقرة.

وأشار جليك، إلى أن تركيا تقوم بتنسيق جاد مع الولايات المتحدة الأمريكية، ومع روسيا، وتواصل لقاءاتها مع إيران أيضا.

وأضاف أن وفدا تركيا يترأسه سادات أونال، نائب وزير الخارجية التركي، سيتوجه إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد الزيارة.

وأكد أن تركيا تريد الحفاظ على وحدة الأراضي السورية عقب الانسحاب الأمريكي منها، وأن يتم ضمان مستقبل كريم وآمن للشعب السوري.

وأردف "إن أولويتنا هي مواصلة محاربة التنظيمات الإرهابية التي تهدد بلادنا وأمننا القومي"، مشيراً إلى تنظيمات "داعش" و"ب ي د/ ي ب ك" الإرهابية، التي "تشكل تهديدا على تركيا".

وأضاف أن الهدف الوحيد لتنظيم "ب ي د/ ي ب ك" هو تشكيل "دويلتهم الإرهابية الخاصة بهم".

وأكد جليك أن الشعب السوري، ليس له أي علاقة عضوية مع هذه التنظيمات الإرهابية.

ولفت إلى أن تركيا في الوقت الذي تقوم بمحاربة التنظيمات الإرهابية، ستواصل بذل مزيد من الجهود لبناء مستقبل كريم للشعب السوري.

وأوضح جليك، أن الحرب ضد تنظيم "داعش" الإرهابي، حققت قدرا كبيرا من النجاح، وبخصوص بقايا التنظيم فإن تركيا كانت تقول منذ البداية (للأمريكيين)، تعالوا لنقاتل "داعش" سوية، ولا توجد أي حاجة لتنظيم "ب ي ك".

وأكد أن الجهود للتنسيق ستتواصل مع حلفاء تركيا بالشكل الذي يساهم بمحاربة الإرهاب.

وتابع بقوله إن تطهير الساحة السورية من تنظيم "ب ي د/ ي ب ك"، وكسر نشاطه، مهم بقدر أهمية محاربة "داعش".