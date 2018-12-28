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أردوغان: النظام السوري يشن حرباً نفسية في منبج وسنلقن ي ب ك الدرس اللازم

ديلي صباح
إسطنبول
أردوغان: النظام السوري يشن حرباً نفسية في منبج وسنلقن ي ب ك الدرس اللازم

أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن ادعاءات نظام الأسد حول دخول مدينة منبج "ليست مؤكدة"، مضيفاً أن النظام يشن حرباً نفسية هناك.

وقال أردوغان، في حديث للصحفيين بعد أدائه صلاة الجمعة: "قوات الأسد تشن حرباً نفسية في منبج ولا شيء مؤكد هناك حتى الآن بحسب الاستخبارلت التركية ومسؤولين روس".

وأضاف أن الوفد التركي برئاسة وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو سيتوجه السبت إلى موسكو، وسيناقش هناك القضية السورية بشكل مفصل.

وأشار الرئيس التركي إلى معارضة بلاده تقسيم سوريا، "هدفنا هو خروج التنظيمات الإرهابية منها وعندما يتحقق ذلك لن يبقى لنا شيء نفعله في هذا البلد".

وزاد: "هدفنا تلقين ي ب ك الدرس اللازم ومصرون تماماً على ذلك".

وكشف أنه قد يعقد محادثات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين في زيارة سيجريها إلى روسيا خلال الأيام القليلة القادمة.

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