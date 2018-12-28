مستشار الأمن القومي الأمريكي يزور تركيا في يناير

يجري مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون زيارة إلى تركيا في يناير/ كانون الثاني المقبل.

وقال بولتون في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "أتطلع لزيارة إسرائيل وتركيا في يناير".

وتابع: "سنناقش التحديات الأمنية التي يواجهها الحلفاء والشركاء في المنطقة، والخطوة القادمة لمحاربة داعش فيما تبدأ القوات الأمريكية بالعودة إلى الوطن من سوريا".

والأحد الماضي، أجرى الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، اتصالًا هاتفيًا، تطرقا فيه إلى الملف السوري.

والإثنين، وصف ترامب الاتصال بـ"المثمرً"، مشيرًا أنه بحث مع الرئيس أردوغان، مكافحة تنظيم "داعش"، و"الانسحاب المنسق بشكل عال" للقوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف ترامب في تغريدة: "أردوغان زوّدني بمعلومات وافية عن إمكانية بلاده في القضاء على بقايا داعش بسوريا، وهو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى أن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار".