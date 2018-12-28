تركيا تدين قرار إسرائيل بناء وحدات استيطانية جديدة بالضفة

أدانت وزارة الخارجية التركية، الخميس، مصادقة إسرائيل على إنشاء حوالي 2200 وحدة استيطانية جديدة بالضفة الغربية.

وقالت، عبر بيان: "نرفض هذا القرار غير القانوني لإسرائيل، التي ما تزال تنتهك القانون الدولي بلا هوادة وخاصة اتفاقية جنيف الرابعة وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة".

وأضاف: "ندين بشدة مصادقة إسرائيل على بناء ما يقرب من 2200 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

وفي وقت سابق الخميس، كشفت حركة "السلام الآن" الإسرائيلية أن حكومة نتنياهو صادقت خلال اليومين الماضيين على مخططات لبناء 2191 وحدة استيطانية في الضفة الغربية.

يُذكر أن قرار مجلس الأمن رقم 2334، الصادر في 23 ديسمبر/كانون الأول 2016، يطالب بـ"وقف فوري لكافة الأنشطة الاستيطانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة".

وتشير تقديرات إسرائيلية وفلسطينية إلى وجود نحو 650 ألف مستوطن في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، يقيمون في 164 مستوطنة و116 بؤرة.

وتتزامن خطوات حكومة نتنياهو مع الإعلان عن إجراء انتخابات برلمانية مبكرة، في أبريل/نيسان 2019؛ التي يسعى من خلالها إلى كسب أصوات قطاع من الناخبين المؤيدين للاستيطان.