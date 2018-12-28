لافروف: سنناقش مع الشركاء الأتراك مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا

صرح وزير الخارجية الروسي قائلاً إن موسكو تنظر للعملية التركية المرتقبة في شرق الفرات بسوريا من "منظور القضاء على الإرهاب ووحدة أراضي سوريا واستعادة سيادتها"،

جاء ذلك في مؤتمر صحفي مشترك عقده سيرغي لافروف مع نظيره الأردني أيمن الصفدي، عقب لقائهما في موسكو، الجمعة.

ولفت لافروف إلى أن الجانب الروسي سيناقش مع الشركاء الأتراك مسألة انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، لدى زيارة وزيري الخارجية والدفاع التركيين موسكو، السبت.

ولفت إلى أنه سيتم الاعلان عن فحوى المباحثات مع الوفد التركي، عقب الزيارة.

وأشار لافروف إلى أنه من الصعب فهم ما ترمي له الولايات المتحدة في سوريا، وأن الأمريكيين لا يوفون بوعودهم دائما موضحاً أن الجانب الأمريكي سبق وأن أعلن أنه سيغادر منطقة التنف بسوريا، لكنهم عدلوا عن ذلك لاحقا.

وأشار إلى أن كافة الجهود في إطار مسار أستانة ترمي لإيجاد حل سياسي واحلال السلام في سوريا.

وأضاف أن الهدف من جهود الروس مع الأتراك والإيرانيين في مسار أستانة، والهدف النهائي من التنسيق مع الأردن والولايات المتحدة، تطهير سوريا من الإرهابيين وإحياء الحياة السلمية، وتحقيق السلام مجددا في سوريا، وتهيئة الظروف لإطلاق عملية سياسية.

من جهة أخرى، رحب المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف، بالإعلان عن دخول قوات نظام بشار الأسد إلى منبج، واعتبر أن ذلك يمثل "خطوة إيجابية لصالح الاستقرار في المنطقة".