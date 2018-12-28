وقف المعارف التركي يبدأ تسلّم مراكز "غولن" في باكستان

أكد سفير أنقرة لدى إسلام آباد، إحسان يورداكول، الجمعة، أن وقف المعارف الحكومي التركي، شرع في تسلّم إدارة مدارس منظمة "غولن" الإرهابية في باكستان.

جاء ذلك في تصريح أدلى به "يورداكول" ، بعد ساعات من تصريح للرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بهذا الخصوص، تعليقًا على قرار قضائي باكستاني بخصوص المنظمة.

وفي وقت سابق الجمعة، أصدرت المحكمة العليا الباكستانية، قرارًا طلبت فيه من وزارة الداخلية إدراج منظمة "غولن" على قائمة الإرهاب.

وقضت المحكمة في قرارها بتسليم مدارس "باك- تورك تشاغ" التعليمية التابعة للمنظمة الإرهابية، إلى وقف المعارف التركي.

أضاف يورداكول: "شرع أصدقاؤنا بالأعمال المتعلقة بتسلّم المدارس. نعتقد أن عملية تسليم وقف المعارف المدارس ستنتهي بأقرب وقت ممكن من خلال التعاون مع السلطات الباكستانية".

وأشار أن وقف المعارف عازم على إدارة المدارس بشكل جيد وتحسين جودة التعليم فيها، واصفًا قرار المحكمة العليا الباكستانية، بـ"التطور المهم جدا والمفرح".

وفي وقت سابق الجمعة، أعلن الرئيس أردوغان، الشروع في نقل مراكز المنظمة الإرهابية في باكستان إلى وقف المعارف التركي.

وتوقع أردوغان، في تصريحات إعلامية، حدوث تطورات إيجابية في أذربيجان بخصوص المنظمة الإرهابية.

أردف: "ثمة تطورات بهذا الصدد أيضا في أذربيجان، ونتوقع ورود أنباء سارة من هناك هذا المساء، أو يوم غدِ"، في إشارة إلى مباحثات يجريها وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، حاليًا في باكو.

ومنتصف يوليو/ تموز 2016، شهدت تركيا وعلى رأسها العاصمة أنقرة ومدينة إسطنبول، محاولة انقلاب فاشلة نفذتها عناصر محدودة من الجيش، تتبع لمنظمة "غولن"، حاولت خلالها السيطرة على مفاصل الدولة، ومؤسساتها الأمنية والإعلامية.

وعقب المحاولة، أعلنت تركيا إنشاء "المعارف"، وأسندت إليها مهمة إدارة المدارس والمؤسسات التعليمية التي كانت مرتبطة بالمنظمة الإرهابية في الخارج، وإنشاء أخرى.