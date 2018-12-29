لافروف يعلن عن اتفاق روسي تركي على التنسيق في سوريا بعد قرار واشنطن الانسحاب

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم السبت، عن توصلهم مع تركيا إلى تفاهم بشأن تنسيق عمل قوات البلدين من أجل القضاء على خطر الإرهاب في سوريا.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده لافروف مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو، في موسكو، عقب انتهاء محادثات أجراها وفد تركي في العاصمة الروسية ناقشت تداعيات انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، والوضع في منبج.

وقال تشاوش أوغلو، في المؤتمر الصحفي، إن تركيا ستواصل "التعاون الوثيق" مع روسيا وإيران حول سوريا والقضايا الإقليمية.

وأضاف الوزير التركي: " باعتبارنا ضامنين لمسار أستانة ندافع عن وحدة تراب سوريا وكيانها السياسي، ونعارض جميع الجهود التي من شأنها الإخلال بهما".

وأوضح: "لدينا إرادة مشتركة بشأن تطهير الأراضي السورية من كافة المنظمات الإرهابية".

وياتي الإعلان عن الاتفاق بين روسيا وتركيا عقب الاجتماع الذي ضم وفدين تركي وروسي في موسكو واستغرق ساعة ونصف الساعة، وهدف الاجتماع أساساً إلى التنسيق حول مسألة ملء الفراغ الذي سيخلفه سحب القوات الأمريكية من منبج ومناطق شرقي الفرات.