أردوغان وميركل يبحثان هاتفيا العلاقات الثنائية والتطورات في سوريا

بحث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، العلاقات بين البلدين والتطورات في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين أردوغان وميركل، الأحد، حسب بيان نشرته الرئاسة التركية.

وأوضح البيان أن أردوغان وميركل بحثا في الاتصال الهاتفي العلاقات الثنائية إلى جانب التطورات الأخيرة في سوريا وحركات الهجرة غير النظامية إلى أوروبا ومكافحة الإرهاب.

ولفت إلى اتفاق الجانبين على مواصلة الاتصال الوثيق من أجل متابعة نتائج القمة الرباعية حول سوريا والتي جرت في إسطنبول أواخر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، فضلًا عن متابعة مرحلة ما بعد قرار الولايات المتحدة الانسحاب من سوريا.

وفي 27 أكتوبر/ تشرين الأول 2018، احتضنت إسطنبول قمة رباعية حول سوريا بمشاركة تركيا وروسيا وفرنسا وألمانيا.

وأكّد إعلان إسطنبول حول سوريا، الذي صدر في ختام القمة، دعم الحل السياسي ووقف إطلاق نار دائم في محافظة إدلب.

وأكّد المشاركون في القمة على "تعهداتهم القوية حيال سيادة واستقلال ووحدة أراضي سوريا وأهمية تحقيق وقف إطلاق نار شامل فيها".