أردوغان لترامب: مستقبل تعاوننا سيكون أكثر إشراقاً

بعث الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، رسائل تهنئة إلى عدد من زعماء دول العالم، بمناسبة حلول السنة الميلادية الجديدة.

وهنأ أردوغان بالعام الجديد، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والروسي فلاديمير بوتين والفرنسي إيمانويل ماكرون والصيني شي جين بينغ ورئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي ورئيس وزراء الهند ماريندرا مودي.

وقال في رسالته إلى ترامب: "أهنئكم بقدوم العام الجديد، وأؤمن أن علاقاتنا الثنائية وتعاوننا وشراكتنا الاستراتيجية المبنية على الحوار والاحترام المتبادل، ستكون أفضل في المستقبل".

وأردف قائلاً: "كما أنني على ثقة بأن التعاون التركي الأمريكي سيكون له مساهمة كبيرة في إحلال السلام العالمي".

وفي رسالته لبوتين، شدد أردوغان على أهمية العلاقات الثنائية القائمة بين أنقرة وموسكو.

وأعرب عن أمله في استمرار تعزيز العلاقات بين بلاده وروسيا في العام الجديد.

وقال الرئيس التركي، في رسالته إلى ماي، إن التعاون التركي البريطاني والجهود المشتركة المبذولة خلال 2018، شهد تطورا كبيرا، مقارنة مع الأعوام الماضية.

وأضاف :"أثق بأن تعاوننا سيكون أفضل مستقبلا، وسنعمل على رفع مستوى علاقاتنا المبنية على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء، وأؤمن بأن تعاوننا في الأوساط الدولية المليئة بالغموض، سيساهم في إحلال السلام والاستقرار في القارة الأوروبية والعالم".

وأعرب أردوغان في رسالته إلى ماكرون، عن ثقته بإمكانية تعزيز العلاقات الثنائية المبنية على الاحترام المتبادل والحوار البنّاء بين الجانبين، إلى مستويات أفضل خلال العام الجديد، وذلك ببذل جهود مشتركة.

وأشار أيضاً إلى إيمانه بأن التعاون التركي الفرنسي سيساهم في إحلال الاستقرار السلام في القارة الأوروبية ومنطقة الشرق الأوسط.

وفي رسالة تهنئته للرئيس الصيني شي جين بينغ، أعرب الرئيس التركي عن امتنانه لتطور العلاقات الثنائية القائمة بين أنقرة وبكين في كافة المجالات والقطاعات.

ولفت إلى روابط الصداقة العميقة التي تربط بين الشعبين التركي والصيني، وأهمية البلدين في المحافل الدولية والمسؤوليات الملقاة على عاتقهما.

وتابع قائلاً: "بالنظر إلى الصعوبات التي تواجه الاقتصاد العالمي، فإنني أثق بأن التعاون التركي الصيني سيساهم في إرساء السلام والرخاء والاستقرار في العالم".

ووجه الرئيس التركي دعوة لنظيره الصيني، قائلا "بهدف إكساب زخم جديد لتعاوننا، فإنني أرحب بكم في تركيا خلال 2019، وسأكون سعيداً بهذه الزيارة".

وأعرب أردوغان في رسالة تهنئة رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، عن امتنانه من تطور العلاقات الثنائية القائمة بين أنقرة ونيودلهي، مؤكدا إمكانية تعزيز تلك العلاقات بشكل أفضل مستقبلا.