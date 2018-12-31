متحدث الرئاسة التركية: لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاءً لواشنطن

قال المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الإثنين، إنه لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاءً للولايات المتحدة.

وشدد على أن تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي، لا يمثل الأكراد، مثلما أن تنظيم "داعش" الإرهابي لا يمثل المسلمين.

جاء ذلك في تغريدة عبر حسابه في موقع "تويتر"، ردًا على استخدام السيناتور الجمهوري لينزي غراهام، عبارة "الحلفاء الأكراد"، خلال تصريحات أدلى بها الإثنين، حول إعادة الإدارة الأمريكية تقييم خططها بشأن الانسحاب الفوري من سوريا.

وأضاف قالن: أنتم تعرفون الصلة المباشرة بين "بي كا كا"، وامتدادها في سوريا تنظيم "ي ب ك/ ب ي د"، وعبرتم عن ذلك بشكل علني أمام الرأي العام.

وتابع: لا يمكن للإرهابيين أن يكونوا حلفاؤكم. وكما أن "داعش" لا يمثل المسلمين، فإن "بي كا كا"، لا تمثل الأكراد في سوريا أو أي مكان آخر.

جدير بالذكر أن السيناتور الجمهوري، أشار إلى أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وافق على إعادة تقييم خططه بشأن الانسحاب الفوري من سوريا، بطريقة ذكية وبطيئة.

وقال غراهام، في تصريحات للصحفيين خارج البيت الأبيض، إن على الولايات المتحدة مواصلة تقديم الدعم "للحلفاء الأكراد"، في إشارة إلى التنظيمات الإرهابية المسلحة شرق الفرات والمدعومة أمريكيا.

وفي وقت سابق من ديسمبر/كانون الأول الجاري، أعلن ترامب، عن قرار سحب كامل للقوات الأمريكية من سوريا، معتبرا أن هدف هزيمة "داعش" قد تحقق.