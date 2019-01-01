أردوغان يهنئ العناصر الأمنية بحلول العام الجديد

هنأ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، العناصر الأمنية، بقدوم العام الميلادي الجديد، متمنيًا لهم دوام التوفيق والصحة والعافية في 2019.

جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو مع الرئيس أردوغان، خلال زيارة أجراها الوزير لأحد المراكز الأمنية ببلدة "يوكسك أوفا" بولاية هكاري، جنوب شرقي البلاد.

وأجرى الوزير صويلو، زيارة لمراكز أمني يقع على ارتفاع نحو 3 آلاف متر بالبلدة المذكورة؛ ليحتفل مع عناصر الأمن هناك بدخول العام الجديد، برفقة الفريق أول، عارف جتين، القائد العام لقوات الدرك.

وقال الرئيس التركي في تهنئته لعناصر الأمن "أتىني للجميع بمناسبة العام الجديد حياة مليئة بالصحة والعافية، وأن يجمع المناوبين في خدماتهم بعائلاتهم وذويهم في أفضل حال".

وتابع قائلا "أشكر باسمي، وباسم الشعب التركي، كافة العناصر الأمنية الساهرة على أمن هذا الوطن، متمنيًا أن يكون الله معهم وبعونهم".