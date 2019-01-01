تشاووش أوغلو يُجري 76 زيارة خارجية خلال 2018

أجرى وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، خلال العام المنصرم، 76 زيارة خارج البلاد، في إطار المساعي الدبلوماسية التي يقوم بها.

وبلغت المسافة التي قطعها تشاووش أوغلو خلال زياراته الدبلوماسية، 435 ألف كيلو متر، أي ما يعادل مسافة دوران محيط الكرة الأرضية 11 مرة.

وبفضل جهود تشاووش أوغلو، اتسمت السياسة الخارجية لتركيا خلال العام المنصرم، بالحيوية والفعالية.

وساهمت أنقرة على صعيد السياسة الخارجية خلال 2018، بمكافحة الهجرة غير النظامية والسعي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية.

ودعمت تركيا، المساعي الدولية الرامية لإعادة إعمار العراق، ونظّمت قمتين طارئتين لمنظمة التعاون الإسلامي، بهدف بحث تطورات الأوضاع في مدينة القدس الفلسطينية.

كما زادت تركيا خلال العام الماضي، من حجم مساعداتها الإنسانية للمحتاجين حول العالم، وتبنّت أدوار الوساطة لحل عدد من المشاكل الدولية العالقة.

وشارك تشاووش أوغلو خلال العام 2018، في اجتماعات مجالس التعاون الإستراتيجي الرفيع المستوى بين تركيا و24 دولة مختلفة حول العالم.

وأشرف وزير الخارجية التركي على مساعي إعادة علاقات بلاده إلى سابق عهدها مع كل من ألمانيا وهولندا والنمسا.