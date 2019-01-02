تركيا.. تعزيز الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا مستمر

تواصل تركيا إرسال التعزيزات العسكرية إلى الوحدات المتمركزة على الحدود مع سوريا، بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عزمه إطلاق حملة عسكرية لتخليص منطقة شرق الفرات في سوريا من منظمة "بي كا كا" الإرهابية الانفصالية.

وقد وصلت تعزيزات جديدة إلى ولايتي "كليس" و"شانلي أورفة" جنوبي البلاد اليوم الأربعاء، تضمنت ناقلات جنود مدرعة وشاحنات محملة بالعتاد وخزانات وقود، مستقدمة من وحدات عسكرية مختلفة وسط تدابير أمنية مشددة، حسب مراسل الأناضول.

وأشار المراسل أن التعزيزات توجهت من "كليس" باتجاه ولاية "غازي عنتاب"، ومن "شانلي أورفة" إلى ولاية "ماردين"

وكان الرئيس أردوغان أعلن، في 21 من الشهر الماضي، تأجيل العملية العسكرية التي تم التخطيط لها بمنطقة شرقي الفرات الخاضعة لسيطرة تنظيم ي ب ك/ بي كا كا الإرهابي، لحين إتمام القوات الأمريكية انسحابها من سوريا ورؤية نتائج هذا الانسحاب على أرض الواقع.

في حين أكد وزير الخارجية التركي، مولود تشاوش أوغلو، أن تأجيل شن عملية عسكرية شرق الفرات، شمالي سوريا، لا يعني التخلي عن مواجهة منظمة "ي ب ك" الإرهابية.