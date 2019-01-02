تركيا لليونان: اضبطوا "طفلكم المدلل" وزير دفاعكم قبل فوات الأوان

حذر وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، اليونان من ضبط وزير دفاعها للحيلولة دون أن تقع أي حادثة من قبل القوات التركية في بحر إيجة.

جاء ذلك خلال مؤتمر عُقد الأربعاء، في مقر رئاسة أكاديمية خفر السواحل وقوات الدرك، في العاصمة التركية أنقرة.

وحول المفاوضات القبرصية، أكد تشاووش أوغلو، أن "الذين يحلمون بحل (في الجزيرة) دون أي ضامن أو تواجد عسكري، نقول لهم: استيقضوا، أنتم تحلمون".

وأضاف "نوجه تحذيرا لليونان. لديكم طفل مدلل، كما تسمون وزير دفاعكم (بانوس كامينوس). اضبطوا طفلكم المدلل، لكي لا تقع أي حادثة على يد قواتنا، ولذلك نقوم بهذا التذكير".

وشدد تشاووش أوغلو، على أن تركيا لن تسمح أبدا بفرض أمر واقع في بحر إيجة.

واعتبر التحذير ودي للغاية من جانب تركيا لليونان.

وأردف أن "إطلاق خطابات تزيد التوتر، أو قيام بزيارة صخرة أو جزيرة صغيرة لن تجلب لكم أية فائدة، ولذلك نقوم باللازم إزاء حماية مصالحنا في مسألة تقييم احتياطي المحروقات على وجه الخصوص في بحر إيجة والبحر المتوسط".

وأضاف أن تركيا تقوم في الوقت الراهن بأعمال تنقيب في المنطقة الاقتصادية الخالصة، وفي المناطق التي دعتهم إليها جمهورية شمال قبرص التركية.

وأشار تشاووش أوغلو، إلى أنهم كانوا في السابق يجرون أعمال التنقيب عبر سفينة "بربروس خير الدين باشا"، أما اليوم فلديهم منصة تنقيب.

وشدد على أنهم سيحمون حقوق تركيا والقبارصة الأتراك في شرق المتوسط وفي بحر إيجة حتى النهاية.