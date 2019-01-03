أردوغان يستقبل نظيره العراقي بمراسم رسمية

استقبل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس، نظيره العراقي برهم صالح، في العاصمة أنقرة، بمراسم استقبال رسمية.

وجرت مراسم الاستقبال في المجمع الرئاسي بأنقرة ، وبدأت بعزف النشيد الوطني للبلدين، وبعد ذلك حيّا صالح حراس الشرف، ثم قدّم كل رئيس وفد بلاده للآخر.

وعقب المراسم توجه الزعيمان إلى القصر الرئاسي لعقد لقاء ثنائي.

وسيعقد الرئيسان مؤتمراً صحفياً مشتركاً عقب لقاء ثنائي وآخر على مستوى الوفود.

وحضر مراسم الاستقبال من الجانب التركي كل من وزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو، ووزير الدفاع خلوصي أكار، ووزيرة التجارة روهصار بكجان، ووزير الزراعة والغابات بكر باكدميرلي، والمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن، ورئيس الاتصالات بالرئاسة التركية فخر الدين ألطون، ورئيس الصناعات الدفاعية إسماعيل دمير، ومحافظ أنقرة واصب شاهين ومسؤولون آخرون.