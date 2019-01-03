الرئيس العراقي: نريد شراكة وتعاوناً إستراتيجياً مع تركيا ونحتاج اتفاقية شاملة

قال الرئيس العراقي برهم صالح، إن العراق يريد شراكة وتعاوناً إستراتيجياً مع تركيا، و يتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة إعمار العراق.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الخميس في العاصمة أنقرة.

وأضاف صالح : "أتينا إلى تركيا الشقيقة حاملين رسالة صداقة، وأخوة، وتعاون مشترك في كل المجالات".

وأضاف "نتطلع إلى دور تركي فاعل في إعادة الإعمار في المناطق المحررة من الإرهاب في العراق."

وأردف صالح : "إن العراق يريد شراكة وتعاونا استراتيجيا مع تركيا ".

وأكد الرئيس العراقي: "نحتاج إلى اتفاقية شاملة مع تركيا تتناول الملفات المختلفة بين البلدين".

وتابع : "سنعمل على عقد اجتماع المجلس الإستراتيجي المشترك بين البلدين".