الرئيس العراقي يصل أنقرة في زيارة رسمية

وصل الرئيس العراقي، برهم صالح، الخميس، العاصمة التركية أنقرة في إطار زيارة رسمية.

وجرى استقبال صالح من قبل وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، والسفير التركي لدى بغداد فاتح يلدز.

ومن المقرر أن يلتقي صالح في إطار زيارته الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في المجمع الرئاسي بأنقرة.

ويُتوقع أن يبحث الرئيسان العلاقات الثنائية بجميع جوانبها فضلًا عن إمكانات تطوير التعاون في مختلف المجالات.

ومن المنتظر أن يتبادل الجانبان الآراء حول التطورات الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها سوريا.

ويزور صالح أنقرة لأول مرة منذ توليه منصب الرئاسة في العراق مطلع أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.