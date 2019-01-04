عمران خان: حان وقت رفع حجم التجارة بين باكستان وتركيا

أعلن رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، أنه حان الوقت لرفع حجم التجارة بين بلاده وتركيا.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها عمران خان، خلال مأدبة عشاء أقامها اتحاد الغرف والبورصات التركية والسفارة الباكستانية لدى أنقرة، حضرها أيضا وزير الخارجية الباكستاني شاه محمود قريشي، ووزير التخطيط مخدوم خسرو بختيار.

وقال عمران خان: "جئت مع فريقي، لأنه حان الوقت لأن ترفع باكستان وتركيا حجم تجارتهما".

ولفت إلى أن بلاده تمتلك فرصا وإمكانات وكبيرة في العديد من المجالات. وأضاف أن باكستان لديها احتياطات معدنية كبيرة.

وأشار إلى قلة التنقيب في المناطق التي توجد فيها معادن مثل النفط والغاز الطبيعي والكوبالت والنحاس.

وفي هذا السياق، دعا عمران خان، الشركات التركية للاستثمار في بلاده.

وبيّن أن باكستان ستعمل على إنشاء 5 ملايين وحدة سكنية خلال الخمسة أعوام المقبلة.