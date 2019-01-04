مستشار الأمن القومي الأميركي يزور تركيا لبحث الانسحاب الأمريكي من سوريا

أعلن مستشار الأمن القومي الأميركي أنه سيزور تركيا الأسبوع القادم بهدف تنسيق انسحاب قوات بلاده من الأراضي السورية، مع الجانب التركي.

جاء ذلك في تغريدات نشرها جون بولتون، الجمعة، عبر حسابه في موقع "تويتر"، حول زيارته إلى تركيا برفقة المبعوث الخاص إلى سوريا جيمس جيفري، ورئيس الأركان جوزيف دانفورد.

وقال بولتون "ذاهبون من أجل مناقشة سبل التعاون مع حلفائنا بشأن انسحاب القوات الأمريكية من سوريا، ومنع ظهور داعش مجددًا، وحماية مواقف الذين قاتلوا معنا ضد التنظيم، ومكافحة الأنشطة الإيرانية الخبيثة في المنطقة".

تأتي الزيارة بعد اتصال هاتفي أجراه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان، والأمريكي دونالد ترامب، تطرقا فيه إلى الملف السوري.

ووصف ترامب الاتصال بـ"المثمر"، مشيرًا أنه بحث مع الرئيس أردوغان مكافحة تنظيم "داعش" و"الانسحاب المنسق بشكل عال" للقوات الأمريكية من سوريا.

وأضاف ترامب في تغريدة: "أردوغان زوّدني بمعلومات وافية عن إمكانية بلاده في القضاء على بقايا داعش بسوريا، وهو شخص قادر على ذلك، إضافة إلى أن تركيا جارة لسوريا، وجنودنا عائدون إلى الديار".

وفي 19 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن ترامب بدء انسحاب القوات الأمريكية من سوريا وعودتها إلى الولايات المتحدة، دون تحديد موعد زمني، بحجة هزيمة تنظيم "داعش" الإرهابي في سوريا.

وبدأ التدخل الأمريكي في الحرب السورية في سبتمبر/أيلول 2014، من خلال شنّ غارات جوية ضد "داعش"، ثم بدأت واشنطن باستخدام تنظيم "ي ب ك/ بي كا كا" الإرهابي كقوة برية تدعمها تزامنًا مع تصاعد خطر "داعش".