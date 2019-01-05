أردوغان: اقتصاد تركيا يواصل مسيرة التقدم كملاذ آمن للمستثمرين الدوليين

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان، السبت، أن اقتصاد تركيا يواصل مسيرة التقدم كملاذ آمن للمستثمرين الدوليين.

جاءت تصريحات الرئيس أردوغان خلال افتتاحه أحد المشاريع الاستثمارية بولاية مانيسا، غربي تركيا.

وقال إن "الاقتصاد يواصل مسيرة التقدم كملاذ آمن للمستثمرين الدوليين، ولن يأسف أي مستثمر على استثماره في بلادنا التي ستبقى محل ثقتهم".

وبيّن أن تركيا لا تزال إحدى أكثر البلدان ليبرالية وأمنًا على مستوى العالم من حيث البيئة الاستثمارية.

وأضاف: "ستبدأ منطقة جنوب شرقي تركيا باستقطاب مستثمرين محليين وعالميين عند تطهيرها من الإرهاب. نعامل الشركات العالمية المؤمنة بإمكانيات بلادنا معاملة الشركات المحلية".

وتوقع الرئيس أردوغان تجاوز حجم صادرات تركيا العام الجاري 200 مليار دولار، مبينا أن قيمة الصادرات خلال العام الماضي، بلغت 168.1 مليار دولار.

وأكد أن تركيا ستمضي قدما في مسيرة التنمية أيّا كانت الظروف التي ستواجهها دون المساس بالديمقراطية وسيادة القانون واقتصاد السوق الحر.

واختتم بالقول: "لو تعرض بلد آخر في العالم لعدد قليل من الهجمات التي تعرضنا لها في السنوات الـ5-6 الأخيرة، لوصل إلى شفا الانهيار اجتماعيا واقتصاديا".