الأردن: موقفنا تجاه القضية الفلسطينية "منسجم بالكامل" مع تركيا

اعتبر رئيس الوزراء الأردني عمر الرزاز، الجمعة، أن موقف بلاده تجاه القضية الفلسطينية "منسجم بالكامل" مع تركيا.

جاء خلال لقاء تلفزيوني، أجرته معه إحدى القنوات الأردنية، تناول خلالها زيارته الأخيرة لتركيا في 26 ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

وقال الرزاز: "تباحثنا خلال الزيارة التنسيق السياسي والأمني، خصوصا فيما يتعلق باللاجئين ومكافحة الإرهاب".

وتابع: "أكدنا على الموقف المنسجم بالكامل فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية والوصاية الهاشمية على المقدسات".

ولفت الرزاز، إلى أن "الزيارة كان لها جانب اقتصادي أيضا".

واعتبر أن اتفاقية التجارة الحرة بين البلدين "انتهت"، وأن الجانبين سيلتقيان بعد نحو شهرين لبحث إطار التبادل التجاري الذي جرى الاتفاق عليه.

وفي مارس/ آذار 2018، قرر الأردن، إيقاف العمل باتفاقية منطقة التجارة الحرة مع تركيا، في خطوة أرجعها آنذاك إلى ما قال إنه "عدم تحقيق النتائج المرجوة من الاتفاقية".

وجرى توقيع الاتفاقية في ديسمبر/ كانون الأول 2009، ودخلت حيز التنفيذ في مارس 2011.

فيما دخل إلغاء الاتفاقية بين البلدين حيز التنفيذ في نوفمبر/ تشرين الثاني 2018.