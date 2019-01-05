وزير العدل التركي يتوقع تطورات جديدة من جانب واشنطن تجاه "غولن"

توقع وزير العدل التركي، عبد الحميد غول، اليوم السبت، حصول تطورات جديدة في التحقيقات الأمريكية بشأن تنظيم "غولن" الإرهابي، عقب اطلاع المدعين العامين الأمريكيين في أنقرة على حقائق متعلقة بالتنظيم.

وأكد الوزير التركي وصول مدعيين عامين من نيوريوك وواشنطن، مبدياً رغبة بلاده "بمتابعة هذه القضية، وتقديم كل ما في وسعنا من دعم قانوني".

وأوضح أن المحققين الأمريكيين طلبوا معلومات من تركيا حول بعض المواضيع في إطار التحقيقات.

وشدد غول على أنهم حريصون على تقديم كافة المعلومات والوثائق، لافتاُ إلى أن التحقيق الجاري في الولايات المتحدة والمتعلق بتنظيم غولن يجري حول أفراد بشأن أموال سوداء أو مخالفات قانونية.

ونبه إلى أن تسليم زعيم منظمة "غولن" الإرهابية قضية أخرى، مستدركاً بالقول: "القناعة التي ستتوصل إليها الولايات المتحدة وسلطاتها القضائية عقب زيارة المدعين الأمريكيين ستؤثر إيجابا على تلك القضية".