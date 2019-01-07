أردوغان ومادورو يؤكدان مواصلة تعزيز العلاقات التركية الفنزويلية

أكد الرئيس رجب طيب أردوغان ونظيره الفنزويلي نيكولاس مادورو، الاثنين، مواصلة البلدين تعزيز علاقاتهما الثنائية.

جاء ذلك في اتصال هاتفي بين الجانبين، بحسب مصادر في الرئاسة التركية.

وشدد الزعيمان على عزمهما مواصلة وزيادة التعاون بين البلدين في الفترة المقبلة.

وأعرب الرئيس أردوغان عن شكره لنظيره الفنزويلي على دعوته للمشاركة في مراسم أدائه اليمين الدستورية، لولاية رئاسية ثانية.

وأعيد انتخاب مادورو في 20 أيار/مايو الماضي، لولاية رئاسية ثانية تبدأ رسميا في 10 يناير/كانون الثاني الجاري.

وأوضح أردوغان أنه لن يتمكن من المشاركة في المراسم بسبب كثافة جدول أعماله، وسيكلف نائبه فؤاد أوقطاي بتمثيل تركيا.

وشدد الرئيس التركي على إيلاء تركيا أهمية لاستقرار فنزويلا ورخائها.