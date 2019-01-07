رئيس الشؤون الدينية في زيارة عمل إلى فرنسا

يجري رئيس الشؤون الدينية في تركيا علي أرباش زيارة إلى فرنسا للمشاركة في الاجتماع العام الرابع عشر (غير العادي) للاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا (DITIB).

وقال علي أرباش ، في خطابه: "إن أعظم قيمة سنتركها لشبابنا هي القرآن وسنة نبينا".

ونقلت وكالة الأناضول أن السيد علي أرباش بدأ زيارته لفرنسا من باريس حيث زار مركز "لال" للثقافة والتربية، وهو مركز يقدم دروساً في اللغة التركية والتربية الدينية لأطفال بعمر 4-16.

كما زار أرباش مدينة ستراسبورغ في غرب فرنسا والتقى فيها مع عدد من المواطنين ضمن برنامج لمعهد يونس إمرة، بإشراف من الاتحاد الإسلامي التركي في أوروبا، وفيه مدرسة للتعليم المتوسط والثانوي.

ثم حضر أرباش درساً في تعليم القرآن للطالبات المنتسبات لثانوية إمام وخطيب ضمن برنامج اللتعليم المفتوح.