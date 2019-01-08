أردوغان: تركيا تمتلك خطة لاستعادة السلام في سوريا

أعلن الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، امتلاك بلاده خطة لاستعادة السلام في سوريا، وذلك في مقالة كتبها لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية، مجدداً فيه تأييده قرار نظيره الأمريكي دونالد ترامب سحب قوات بلاده من هذا البلد.

ورأى أردوغان أن "ترامب أقدم على خطوة صحيحة باتخاذ قرار الانسحاب من سوريا".

وأضاف أنه "من الضروري التخطيط بكل عناية للانسحاب (الأمريكي من سوريا) بغية حماية مصالح الولايات المتحدة والمجتمع الدولي والشعب السوري، وتنفيذه بالتعاون مع شركاء حقيقيين"، في إشارة إلى التنسيق الذي تطالب أنقرة به واشنطن لملء الفراغ الناجم عن الانسحاب المرتقب.

وأكد الرئيس التركي أن بلاده تريد "تنفيذ إستراتيجية شاملة من شأنها القضاء على الأسباب الكامنة وراء الراديكالية".

وقال: "إننا في الجمهورية التركية مصممون بكل قوة على محاربة داعش وبقية المنظمات الإرهابية بسوريا".