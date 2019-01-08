أردوغان: قريباً سنبدأ في التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في سوريا

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أنهم سيبدؤون قريباً جداً التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية.

جاء ذلك في كلمة له، الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية الحاكم في البرلمان التركي.

وقال أردوغان: "رغم توصلنا إلى اتفاق واضح مع ترامب (بشأن شرق الفرات) إلا أن هناك أصوات مختلفة بدأت تصدر من إدارته".

وأضاف: "مستشار الأمن القومي الأمريكي (جون بولتون) ارتكب خطأ جسيما في تصريحاته بشأن سوريا. وتركيا لن تقدم تنازلات في مجال مكافحة الإرهاب".

وأردف بالقول :"سنبدء قريباً جداً التحرك ضد التنظيمات الإرهابية في الأراضي السورية".

وأوضح: "التحضيرات الجارية لإطلاق حملة على شرق الفرات أوشكت على الانتهاء".

وتابع أردوغان قائلا: "تركيا هي التي تحملت العبء الأكبر للأزمة الإنسانية الحاصلة في سوريا. وهي الدولة التي تكافح الإرهاب بشكل حقيقي".

وزاد: "بفضل جهود جنودنا الأبطال في القضاء على داعش، دخلت سوريا مرحلة التخلص من بلاء هذا التنظيم بسرعة، ولكن لا يمكننا قبول الرسالة التي بعثها بولتون من إسرائيل".

وأكد أردوغان على أن "ادعاءات استهداف الأكراد (من قبل تركيا) هو افتراء دنيء".

وحول احتجاجات السترات الصفراء التي تشهدها فرنسا مؤخراً قال الرئيس أردوغان: "نعلم بوجود عناصر من بي كا كا داخل صفوف السترات الصفراء بفرنسا، فهل تعلم باريس بذلك؟".