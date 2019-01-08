ادعاءات استهداف تركيا للأكراد افتراءات دنيئة

أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الادعاءات التي يروجها البعض بخصوص استهداف تركيا للأكراد هي افتراءات دنيئة لا تمت للواقع بصلة.

وأضاف أردوغان في كلمة له، اليوم الثلاثاء، أمام الكتلة البرلمانية لحزب العدالة والتنمية أن تلك الافتراءات الخبيثة هدفها التأثير على قرارات من لا يتابعون عن كثب الوضع في سوريا والمجتمع الدولي.

وتابع "أين يعيش الآن قرابة 300 ألف كردي فروا من عين العرب (كوباني)؟ تركيا هي من استضافتهم".

وأشار أردوغان إلى أن تركيا لم ولن تستهدف أبداً الأكراد إلا أنها تحارب الإرهابيين دون تفرقة بينهم. ولا يمكن التسامح مع إرهابي فقط لمجرد كونه كردي.

وأكد أردوغان أن تركيا لا ترى أي فرق بين داعش وب كا كا وي ب ك، فجميعهم تنظيمات إرهابية يجب القضاء عليها.