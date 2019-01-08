الرئاسة التركية: أمننا القومي غير قابل للتفاوض

قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين آلتون، إن "الأمن القومي التركي غير قابل للتفاوض".

جاء ذلك في تعليقه على الاجتماع الذي جرى الثلاثاء في العاصمة أنقرة، بين الوفد التركي برئاسة متحدث رئاسة الجمهورية إبراهيم قالن، والوفد الأمريكي برئاسة مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون.

وأضاف آلتون، في تغريدة على "تويتر"، أن "إظهار الأكراد السوريين والجماعات الإرهابية المدعومة من الولايات المتحدة وكأنهما شيء واحد؛ هو إهانة للشعب الكردي ولذكائنا".

وفي وقت سابق الثلاثاء، قال قالن في مؤتمر صحفي عقب الاجتماع إن تصريحات بولتون من إسرائيل (أمس الأول)، والمتعلقة بأكراد سوريا ولدت استياء في تركيا.

وأكد أن تركيا ستواصل تنفيذ ما يقع على عاتقها من أجل حماية المدنيين في سوريا، بمن فيهم الأكراد.

ولفت إلى أن "الزعم بأن تركيا ستقتل الأكراد في حال دخولها شرق الفرات، وإنهم سيتضررون، ليس سوى دعاية تطلقها منظمة بي كا كا الارهابية".