بولتون يغادر تركيا بعد رفض أردوغان استقباله

اضطر مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جون بولتون لمغادرة أنقرة بعد أن رفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان استقباله بالمجمع الرئاسي.

وفي تصريحات له اليوم انتقد أردوغان تصريحات بولتون قائلاً إنه ارتكب خطأ جسيماً في تصريحاته بشأن سوريا، وإن تركيا لن تقدم تنازلات في موضوع مكافحة الإرهاب.

وكان بولتون قد عقد لقاء اليوم مع المتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم قالن.

وفي تصريحات أدلى بها أردوغان للصحفيين عقب انتهاء كلمته قال إن بولتون والوفد المرافق له قد قابل بالفعل متحدث الرئاسة التركية ونائب رئيس لنة الأمن والسياسات الخارجية إبراهيم قالن. وإن قالن هو نظير بولتون واللقاء بينهما قد تم بالفعل.