أردوغان: غولن سيعود إلى تركيا عاجلاً أم آجلاً

قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن تركيا تتلقى يومياً دعوات من دول عدة للتعاون في مكافحة تنظيم "غولن" الإرهابي، مؤكّدًا أن زعيم التنظيم سيعود للبلاد عاجلًا أم آجلًا.

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال مشاركته في ندوة حول دور السلطات المحلية في نظام الحكومة الرئاسية، جرى تنظيمها في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة.

وأضاف الرئيس التركي أن بلاده ستواصل ملاحقة عناصر التنظيم الإرهابي حتى لا يبقى أي مكان يستطيعون أن يلوذوا به.

ولفت إلى أن الحكومة التركية تمكنت، خلال الفترة الماضية، من الحد بشكل كبير من وجود العناصر التابعة لتنظيم "غولن" داخل مؤسسات الدولة.

وتابع: "لقد استطعنا من حد صلاتهم مع عالم الأعمال وتجفيف مصادر تمويلهم، لكن الحملة الأكبر ضد التنظيم ستكون من خلال تصويت الشعب في الانتخابات المحلية" المقررة في 31 مارس/ آذار المقبل.

وأشار أردوغان إلى أن زعيم التنظيم الإرهابي (فتح الله غولن) سيعود إلى تركيا عاجلًا أم آجلًا، وقال: "لا أدري حتى متى على وجه التحديد سيواصل من يقف وراءه دعمه، لكني أعرف أنه سيعود عاجلًا أم آجلا".