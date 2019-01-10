بوليفيا تفتتح سفارتها بأنقرة العام الجاري

اتفقت تركيا وبوليفيا على افتتاح الأخيرة سفارة لها في أنقرة في النصف الأول من العام الجاري، فضلًا عن زيادة التعاون في الصناعات الدفاعية والقطاعات الأخرى.

جاء ذلك خلال لقاء بين نائب الرئيس التركي فؤاد أوقطاي والرئيس البوليفي إيفو موراليس، بالعاصمة الفنزويلية كاراكاس على هامش مشاركتهما في مراسم تنصيب رئيس البلاد نيكولاس مادورو لولاية جديدة.

وقال مراسل الأناضول إن أوقطاي وموراليس أكّدا خلال اللقاء على تحقيق تقدم مهم في العلاقات بين البلدين مع افتتاح تركيا سفارة لها في بوليفيا العام الماضي.

كما اتفق الجانبان على عقد اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة التركية - البوليفية في أقرب وقت.

وأشار أوقطاي وموراليس إلى أهمية زيادة التعاون الوثيق بين تركيا وبوليفيا في العديد من القطاعات، وخاصة الصناعات الدفاعية.

وخلال نفس اللقاء، أكّد الرئيس البوليفي على دعم بلاده التام لتركيا في مكافحة منظمة "غولن" الإرهابية.

ودعا موراليس تركيا إلى المشاركة كدولة مراقبة في اجتماع مجموعة دول أمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي (CELAC) التي تتولى بلاده رئاسة دورتها الحالية.

بدوره أبلغ أوقطاي موراليس دعوة من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لزيارة تركيا.