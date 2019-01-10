نائب أردوغان في فزويلا لحضور مراسم تنصيب مادورو

يجري فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي زيارة لفنزويلا للمشاركة في تنصيب الرئيس، نيكولاس مادورو لولاية جديدة.

وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب وصوله مطار "سيمون بوليفار" بالعاصمة كاراكاس، أكد أوقطاي أن زيارته ستكون فرصة بالنسبة لنا للنظر في العلاقات الثنائية بين البلدين.

ولفت أوقطاي إلى أن العلاقات بين أنقرة وكاراكاس شهدت في الآونة الأخيرة تقدمًا كبيرًا، معربًا عن ترحيب تركيا بمثل هذه التطورات.

وأوضح أن المباحثات الرسمية التي جرت سواء على مستوى زعميمي البلدين، أو وفديها خلال الزيارة التي أجراها الرئيس أردوغان لفنزويلا مؤخرًا، كان لها بالغ الأثر في دفع العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات.

وتابع قائلًا "جئت لتمثيل تركيا والرئيس أردوغان في حفل تنصيب مادورو، وهي فرصة عظيمة للنظر في العلاقات الثنائية بين بلدينا وتقييمها".

وشدد أوقطاي على أن إعادة انتخاب مادورو بأصوات الشعب في انتخابات ديمقراطية، يبشر بأيام جميلة لفنزويلا وشعبها.

وأعيد انتخاب مادورو في 20 أيار/مايو الماضي، لولاية رئاسية ثانية مدتها 6 سنوات تبدأ رسميا اليوم الخميس، 10 يناير/كانون الثاني، حيث سيجري تنصيبه في احتفال رسمي.

والانتخابات الرئاسية التي فاز بها مادورو، قاطعتها معظم قوى المعارضة كما لم تعترف بنتائجها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والعديد من دول أمريكا اللاتينية.

وكان الرئيس أردوغان قد أوضح في وقت سابق أنه لن يتمكن من المشاركة في المراسم بسبب كثافة جدول أعماله، وسيكلف نائبه أوقطاي بتمثيل تركيا.

وشدد أردوغان على إيلاء بلاده أهمية لاستقرار فنزويلا ورخائها.