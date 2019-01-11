سفير فلسطين بأنقرة: نعتبر الشعب التركي شقيقاً لنا وحامياً لأراضي الأجداد

قال السفير الفلسطيني في تركيا، فائد مصطفى، إن الشعب الفلسطيني لا يرى الشعب التركي صديقاً له فحسب؛ بل يعتبره شقيقا له وحامياً لأراضي الأجداد.

جاء ذلك في كلمة ألقاها مصطفى، الجمعة، خلال زيارته إلى ولاية زونغولداك شمال غربي تركيا، للمشاركة في مؤتمر حول القضية الفلسطينية، نظمّته نقابتان للعمال.

والتقى السفير الفلسطيني في إطار زيارته، رئيس بلدية قضاء "أريغلي" حسين أويصال، وأعرب عن شكره لحسن استقباله من قبل سكان القضاء المذكور.

وأشار مصطفى في لقائه مع رئيس البلدية إلى أن حرية الشعب الفلسطيني في القدس تتعرض للانتهاكات.

وأوضح أن الشعب الفلسطيني يستقبل بكل احترام ومودة عبر جميع صحفه ومجلاته دفاع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان عن القدس وتأكيده على أنها الخط الأحمر للشعب التركي.

من جانبه أعرب رئيس بلدية أريغلي حسين أويصال عن ترحيبه بالسفير الفلسطيني، مؤكدا أن الشعب التركي يقف إلى جانب الشعب الفلسطيني الذي يعاني من الاحتلال في وطنه.

وقدّم رئيس البلدية للسفير مصطفى مختلف الهدايا، بمناسبة زيارته إلى أريغلي.