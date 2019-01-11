وزير الدفاع التركي: هدفنا الوحيد هو الإرهابيون وليس لدينا مشكلة مع إخوننا الأكراد

أكد وزير الدفاع التركي خلوصي أكار إن تركيا ليس لديها أي مشكلة مع الأكراد وأن الجيش التركي يستهدف الإرهابيين فقط دون النظر إلى أعراقهم.

جاء ذلك خلال تصريحات أدلى بها أكار على هامش زيارة أجراها برفقة رئيس الأركان يشار غولر وقائد القوات البرية أوميت دوندار، اليوم الجمعة، للوحدات العسكرية التركية المتمركزة على الحدود مع سوريا.

وأضاف أكار " كل من يتحلى يتحلى برجاحة العقل يدرك أنه ليس لدينا أي مشكلة مع إخواننا الأكراد الذين نحن معهم مثل اللحم والظفر لا يمكن أن ننفصل."

وتابع "سيتم دفن الإرهابيين شرق الفرات في الحفر التي حفروها في المكان والزمان المناسبين مثلما جرى خلال العمليات السابقة".

وأشار أكار إلى أنه تم الانتهاء من إعداد الخطط اللازمة بخصوص العملية العسكرية المرتقبة شرق الفرات في سوريا، وأن التجهيزات متواصلة بشكل مكثف.

وأكد أكار أن الدولة التركية مصممة بكل قوة على إنهاء الإرهاب أينما كان، سواء داخل حدودنا أو خارجها.