وفد تركي برئاسة نائب وزير الخارجية يزور واشنطن فبراير المقبل

ذكرت مصادر دبلوماسية تركية، الجمعة، أن وفدا تركيًا برئاسة نائب وزير الخارجية سادات أونال، سيزور الولايات المتحدة في الخامس من فبراير/ شباط المقبل.

وأوضحت المصادر للأناضول أن الزيارة تأتي في إطار اجتماعات مجموعة العمل المشتركة بين تركيا والولايات المتحدة.

ومن المنتظر أن يبحث الوفد التركي مع نظرائه الأمريكيين العديد من القضايا في مقدمتها الشأن السوري، ومكافحة منظمتي "غولن" و"بي كا كا" الإرهابيتين.

يشار أن وفدا أمريكيًا ضم كلًا من مستشار الأمن القومي جون بولتون، ورئيس الأركان العامة جوزيف دانفورد، وجيمس جيفري الذي يشغل منصبي المبعوث الخاص إلى سوريا والمبعوث الخاص لدى التحالف الدولي لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابي، زار العاصمة التركية أنقرة يومي 7 و8 يناير/ كانون الثاني الحالي.

وعقد الوفدان الأمريكي والتركي مباحثات من أجل بحث الملف السوري وعلى رأسه منبج، وسبل مكافحة تنظيمي "غولن" و "بي كا كا" الإرهابيين، وصفقة بيع منظومة صواريخ باتريوت للدفاع الجوي، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين.